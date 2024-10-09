«Видишь сознание, которое из тебя вылетает»: солист «Непары» назвал причину опасного заболевания

Солист группы «Непара» Александр Шоуа заявил, что чудом выжил после туберкулеза. Об этом стало известно в эфире шоу FAMETIME TV.

Артист признался, что переболел туберкулезом. Александр назвал свою болезнь наказанием за «проделки». Он считает, что потребительски относился к себе, вредя здоровью. Вот почему врачи не верили в его выздоровление. Певец заявил, что чуть не умер.

«За мои проделки. За то, что я не смотрел за своим расписанием. За то, что не ложился спать, когда нужно было спать. За то, что не ел, когда нужно было есть. За то, что относился к себе, скажем так, потребительски», — высказался Александр.

Певец считает, что выжил благодаря упрямству и божьей воле. По словам Александра, после выздоровления он следит за здоровьем и не пренебрегает отдыхом. Артист согласился с мнением интервьюера, который предположил, что болезнь позволила посмотреть на жизнь под другим углом.

«Когда ты видишь собственное сознание, которое из тебя вылетает. И когда видишь себя, лежащего на кровати. Буквально одним шагом, одной ногой был на рубеже той жизни, которую подарили», — резюмировал Александр.

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