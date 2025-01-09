«Видимся не так часто»: Татьяна Буланова объяснила, почему не живет с молодым мужем

55-летняя Татьяна Буланова заявила, что не живет с мужем из-за частых выступлений. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В новом интервью Татьяна призналась, что не живет с молодым мужем. Она большую часть времени проводит в Санкт Петербурге, а Валерий Руднев — в Москве. Бизнесмен хочет, чтобы жена переехала к нему, но Буланова не соглашается из-за работы. По словам артистки, она не так часто видится с супругом: их встречи случаются, когда Татьяна приезжает в Москву с выступлением.

«Мы видимся не так уж и часто. Мы пересекаемся, когда я на какие-то съемки или выступления приезжаю в Москву. Еще я много езжу по городам. После длинного перерыва — почти 12 лет — вернулись к гастрольной деятельности», — резюмировала знаменитость.

По словам Татьяны, она не намерена отказываться от работы даже ради брака. Артистка отметила, что ей нужно погасить ипотеку за квартиру для сына.

«Я коренная петербурженка, поэтому сопротивляюсь», — резюмировала певица.

Ранее Татьяна Буланова вспомнила о семейной жизни с бывшими мужьями, заявив, что третий брак станет последним. Подробности читайте в этой новости.