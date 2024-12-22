«Люди не меняются»: Татьяна Буланова вспомнила о жизни с бывшими мужьями

Татьяна Буланова вспомнила о семейной жизни с бывшими мужьями, заявив, что третий брак станет последним.

Артистка рассказала, что ушла от первого мужа продюсера Николая Тагрина, потому что влюбилась в футболиста Владислава Радимова, а встречаться сразу с обоими она не могла, из-за чего сразу рассказала супругу о случившемся. По словам Татьяны, Николаю было тяжело принять случившееся, а ей было некомфортно причинять боль.

Однако семейные отношения с футболистом Булановой построить не удалось. Сейчас у певицы с ним натянутые отношения, но у них есть общий сын, который поддерживает связь с отцом. Татьяна приняла решение о разводе, так как не смогла простить измены со стороны любимого человека.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Плюс еще, конечно, я понимала, что наша известность сыграет злую шутку. Но в то же время я осознавала, что люди не меняются, ничего не изменится, будет только хуже. Но что-то меня удерживало», — заявила Буланова в интервью Сергею Даценко.

Кроме того, артистка призналась, что, несмотря на большую разницу в возрасте, сейчас она счастлива в третьем браке и что в четвертый раз выходить замуж ей не хотелось бы.

«Он меня любит, и я его очень люблю. Мы уважаем друг друга: это главное», — разоткровенничалась Татьяна.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя Татьяна Буланова сообщила о пополнении.