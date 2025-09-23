«Кровь не молоко»: Екатерина Климова поделилась редкими кадрами повзрослевших сыновей в важный день

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своем личном блоге редкое фото с повзрослевшими сыновьями. Знаменитость редко делиться с подписчиками кадрами из семейного архива, однако в честь дня рождения одного из наследников она порадовала поклонников сделанным на отдыхе снимком.

Сегодня, 23 сентября, младшему сыну артистки Корнею исполняется 17 лет. На фото молодой человек предстал в светло-коричневом костюме в то время, как на его брате Матвее надеты белая рубашка и синие брюки.

«Мама, а почему когда я молчу, я все время разговариваю с Богом? Спросил меня маленький Корней, и я растерялась. Сегодня ему 17 лет. Твое сердце зорко! Душа чиста! Верь в чудеса! А я верю в тебя, мой любимый сын!» — подписала публикацию Климова.

Подписчики актрисы прокомментировали пост, отметив, как сильно мальчики подросли и возмужали. Люди пишут: «Какой большой, прекрасный сын. Эти новые дети — они совсем иные, уникальные», «Какие красивые дети!! И какая вы молодец, что их родили», «Красавица мама и детки красивые. Старший на папу похож, Корней — на вас», «Красавцы! Правда, говорят, кровь не молоко. Вы хорошая мама, у вас такие замечательные дети».

