«Видимо, в этот раз нет»: Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения на федеральном канале

Актер Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения, организованную МУЗ-ТВ. Свое решение 55-летний артист озвучил на многомиллионную аудиторию.

В соцсетях, где у актера 9,3 миллиона подписчиков, он опубликовал соответствующее видео. Нагиев произнес: «Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших».

На момент написания новости под постом Нагиева было более 5 тысяч комментариев. Подписчики одобрили решение Нагиева. Многие писали: «Достойный ответ адекватного человека», «Уважение зашкаливает», «Есть мужчины в России», «Мужик», «Приятно смотреть на человека с принципами», «Вы лучший».

Ранее Нагиев высказывался о будущем шоу-бизнеса в России. Он говорил, что не считает эмиграцию артистов проблемой.