«Видимо, у нее нет денег из-за ареста»: победительница шоу Ивлеевой не получила средства на открытие БДСМ-отеля

Блогер Анастасия Ивлеева после «голой» вечеринки перестала вести YouTube-канал и стала жить затворницей. Кроме того, у знаменитости, по всей видимости, были арестованы счета из-за проверок. Это нарушило планы не только звезды, но и победительницы ее шоу «Грязные игры» Галины Маковской, передает Ura.ru.

По словам девушки, которая выиграла право на открытие отеля с особым антуражем, никто из продюсеров после скандала с «голой» вечеринкой с ней не связывался. Вместо желаемого проекта жительнице ХМАО пришлось открыть магазин женской одежды.

«Настю судят за "голую" вечеринку, видимо, у нее нет денег из-за ареста. Возможно, финал когда-нибудь и покажут. Организаторы так и не связывались, к сожалению», — поделилась с журналистами Галина Маковская.

Ранее налоговые органы по Ленинградской области запустили проверку в отношении Ивлеевой. В ходе ряда мероприятий планируется проверить все финансовые документы блогерши.