Налоговая запустила проверку ИП блогерши Насти Ивлеевой в деревне Разметелево. Об этом сообщает 47news.

По информации источника, налоговые органы по Ленинградской области запустили проверку в отношении блогерши Насти Ивлеевой 15 февраля. ФНС проверит все финансовые документы организатора «голой» вечеринки.

При этом источник сообщил, что налоговые инспекторы собираются проверить «всю деятельность и расчеты с блогером вне зависимости от региона», в котором работает ИП.

Отметим, что ИП Ивлеевой зарегистрировано в 2016 году. Юридический адрес — деревня Разметелево, где родилась знаменитость. Основным видом деятельности ИП указано производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Напомним, Настя Ивлеева организовала так называемую «голую» вечеринку с участием звезд российского шоу-бизнеса. После того, как снимки с мероприятия просочились в Сеть, в отношении некоторых артистов заработала «культура отмены» — их выступления начали вырезать с телешоу, а концерты начали срывать.

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