«Видимо, наверху настал его момент»: Башаров назвал страшной потерей для кино и театра смерть Владимира Симонова

Актер и телеведущий Марат Башаров прокомментировал смерть коллеги Владимира Симонова. Он выразил сожаление, что Театра имени Вахтангова лишился такой звезды.

Башаров в беседе с NEWS.ru назвал большой потерей для кинематографа и сцены смерть Симонова. Актер отметил, что ему довелось поработать с ним не в одной картине. Марат выделил красоту, которой обладал Владимир Александрович.

«Это страшная потеря для всего Театра имени Вахтангова, для всех, для кино, потому что с Володей мы работали не в одной картине вместе. Он был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной. Очень жаль. Как говорят, всевышний забирает сильнейших. Видимо, там, наверху, настал его момент», — заявил Башаров.

Ранее сообщалось, что Симонов последние две недели провел в больнице. Он умер от сердечной недостаточности. Актеру требовалась срочная операция, но ее не могли провести из-за противопоказаний.