Переносилась из-за многочисленных противопоказаний: Владимиру Симонову нужна была срочная операция

Актер Владимир Симонов ушел из жизни. Последние две недели он провел в больнице, где скончался от сердечной недостаточности, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, госпитализированному артисту нужна была срочна операция на сердце. Однако хирургическое вмешательство постоянно переносилось из-за многочисленных противопоказаний.

Состояние Симонова начало ухудшаться еще в конце лета. Тогда актеру оказали необходимую помощь, а потом выписали. В октябре у него вновь возникли проблемы со здоровьем, которые в итоге обернулись госпитализацией и смертью.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал, где пройдет прощание с актером. Дата проведения траурного мероприятия пока не назначена.