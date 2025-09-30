Видео с юмористкой Еленой Степаненко начали набирать миллионы просмотров

В сентябре социальные сети заполнили видео с отрывками выступлений юмористки Елены Степаненко. Ролики стали набирать миллионы просмотров, а комикессе пророчат бешеную популярность, как певицам Надежде Кадышевой и Татьяне Булановой.

По данным Lenta.Ru, самым просматриваемым стало видео, где юмористка рассуждает о влиянии развода на женщину. В своем выступлении Степаненко произносит: «Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!"». Этот ролик набрал 2,4 миллиона просмотров.

Женщины в комментариях пишут, что «вот и доросли до этих шуток». Артистку называют королевой и эталоном, Степаненко нарекли «лучшей в юморе».

Другое видео, набравшее 2,2 миллиона просмотров, состоит из отрывков выступлений разных лет. В ролике Степаненко смеется над мужчинами, дает советы замужним дамам. В одной из шуток юмористка произносит: «Мужчина как мышка. Сейчас объясню свою мысль. Вот смотри, вот отдельно смотришь — да, вроде хорошенький. А в доме заведется - начинаешь травить».

Интернет-пользователи оценили размышления Степаненко о женской дружбе. Речь идет о высказывании «Настоящая подруга — это не та, что тащит тебя пьяную из бара. А та, что ползет рядом».

В Сети восхищаются монологами Степаненко и сравнивают ее с современными юмористками. Они считают, что артистка всех бы «разнесла». Пользователи полагают, что Степаненко ждет судьба Кадышевой и Булановой и после них все пойдут на концерты юмористки.

Ранее куплетист Михаил Вашуков объяснил новую популярность артистки. Он уверен, что старый хороший юмор всегда будет актуальным.