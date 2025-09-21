«Невозможно слушать то, что выдают новые артисты»: за что молодежь полюбила юмор Елены Степаненко

На новых представителей юмористического жанра в России невозможно смотреть, заявил куплетист Михаил Вашуков в беседе с Telegram-каналом Абзац. Он объяснил журналистам, почему старая гвардия в лице Елены Степаненко теперь пользуется популярностью.

Друг юмористки заявил, что молодежь становится умнее. Зумерам больше не интересно смотреть на представителей новой школы и они обращаются за старым, хорошим юмором, который будет актуальен всегда. Он, как считает Вашуков, присутсвует в миниатюрах Степаненко.

«Умнеет наша молодежь. Невозможно слушать то, что выдают новые представители юмористического жанра. Старый хороший юмор всегда будет актуальным. Старая гвардия умела шутить и читать между строк. А сейчас бьют в лоб и ниже пояса», — поделился мнением куплетист.

Ранее Лев Лещенко объяснил новую волну популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По словам исполнителя, в любви слушателтей к русской и советской песне нет ничего удивительного.