Отказывается съезжать? Лариса Долина проводит уроки вокала в квартире, проданной из-за мошенников

Певица Лариса Долина по-прежнему хозяйничает в квартире, которую продала из-за мошеннической схемы. В Сети появилось видео, как артистка проводит урок по вокалу в той самой недвижимости, из-за которой продолжаются суды.

В 2024 году Лариса Александровна стала жертвой мошенников. Ее развели и заставили избавиться от квартиры в Москве, а деньги передать злоумышленникам. Когда вокалистка поняла схему, было уже поздно – у жилья появилась новая владелица. Чтобы вернуть недвижимость, Долина обратилась в суд, и разбирательства все еще продолжаются. Однако это не мешает исполнительнице свободно пользоваться квартирой.

Еще перед Новым годом Лариса Долина опубликовала фото, на котором поклонники узнали знакомые интерьеры. И, вероятно, певица так и не съехала. Недавно в Сети появился ролик с занятия по вокалу, которое певица проводила с ученицей в проданной квартире.

Новая хозяйка никак не комментирует нахождение Долиной на территории недвижимости. Напомним, что за жилье она заплатила 112 млн рублей.

Ранее Ларису Долину заподозрили в злоупотреблении фотошопом.