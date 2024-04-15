«Повел себя по-мужски»: поздравил ли Стас Михайлов с юбилеем Аллу Пугачеву после ее оскорбительных слов

Стас Михайлов не держит зла на Аллу Пугачеву после ее оскорбительных слов. 15 апреля артистке исполнилось 75 лет, и певец пожелал бывшей коллеге здоровья.

Пресс-секретарь народного артиста России Анна Исаева пояснила, что Алла Пугачева никак не извинялась за свои слова. Но на это Стас Михайлов совершенно спокойно отреагировал.

«Всё-таки она женщина. Станислав Владимирович очень благородно и по-мужски себя повёл. Он сказал: "Желаю Алле Борисовне здоровья"», — цитирует певца Абзац.

Супруга артиста также не обижается на именинницу.

Алла Пугачева уехала жить за границу с семьей в начале СВО. Периодически она приезжала в Россию, но о полном возвращении Примадонны на Родину речь пока не идет.

Напомним, в начале марта Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого Пугачева нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».