«Виден естественный результат омоложения»: сколько телеведущая Дана Борисова заплатила за подтяжку лица

Недавно телеведущая Дана Борисова сделала операцию по подтяжке лица. За изменения внешности звезда могла заплатить до 2 миллионов рублей. Такое предположение в разговоре с Telegram-каналом Звездач сделал пластический хирург Денис Агапов.

По его словам, на данном этапе у знаменитости «виден естественный результат после SMAS-омоложения нижних двух третей лица и передней корсетной платизмопластики».

«Расширение лица сохраняется в течение 1,5-2 месяцев в районе скуловых областей. По стоимости такая операция варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей», — объяснил хирург.

Он добавил, что после такой процедуры процесс реабилитации у пациентов, как правило, длится примерно 2,5-3 недели.

Ранее мы писали о том, что хирург Денис Агапов назвал предположительную стоимость пластической операции актрисы Жанны Эппле. Знаменитость сделала подтяжку лица. По его словам, такое омоложение могло обойтись 60-летней звезде в более чем один миллион рублей.