Видели у отеля с девушкой: Филипп Киркоров тайно приехал в Екатеринбург

Певец Филипп Киркоров тайно приехал в Екатеринбург. Его заметили у отеля – артист вышел из черного Mercedes с девушкой.

Подробности сообщает E1.ru.

30 августа Киркорова видели у отеля «Хаятт». Вместе с девушкой в ярко-розовой кофте он вышел из машины. На парковке стоял Maybach – издание предположило, что Киркоров взял иномарку в аренду.

Источник снял певца на видео. По его словам, охранник помог артисту с багажом. Вместе с Mercedes Киркорова подъехал микроавтобус. Примечательно, что как только стал приближаться автомобиль Киркоров, снимавшего на видео свидетеля вежливо попросили отъехать.

Зачем артист приехал на Урал, неизвестно. По словам пресс-секретаря певца, поездка конфиденциальная. Какие-либо подробности не раскрываются.

Последний раз певец был в Екатеринбурге в июле прошлого года. Он выступал на закрытой вечеринке. Певец рассказывал о мероприятии в соцсетях и говорил, что «приедет на часок».

Ранее сообщалось, что Киркоров появился на красной дорожке с 28-летней спутницей. Он был в белоснежном костюме, а спутница - в красном платье с верхом в виде ракушки.