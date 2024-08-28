Певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке с 28-летней спутницей

57-летний певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке «Новой волны» со спутницей. Речь идет о 28-летней Марго Овсянниковой.

На появление артиста обратило внимание издание Кино Mail.ru.

Киркоров был в белоснежном костюме и с массивными украшениями. Его спутница выбрала «морской образ»: длинное красное платье, верх которого напоминал ракушку, и белую жемчужину для прически. Образ дополняли перчатки и сумочка в виде ракушки.

На конкурсе «Новая волна» в Сочи они презентовали новую песню под названием «Молодая Мадонна». Киркоров был на сцене в пиджаке с бахромой и топе. На песню будет снят клип, режиссером станет Алексей Учитель.

Ранее Киркоров рассказал, какие женщины нравятся успешным мужчинам. По его словам, важны таланты и благородные черты лица – внешность не имеет значения.