Опубликовано 19 сентября 2024, 18:481 мин.
Видели с ним на отдыхе в Бодруме: Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым
34-летнюю певицу Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым.
© Starface.ru
34-летнюю певицу Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым. По информации Telegram-канала «Только никому», их видели на отдыхе.
По информации источника, Нюшу заметили в Бодруме с бизнесменом, мамой и сыном. Также артистка засветила мужчину на видео в соцсетях, опубликованном в свой день рождения.
Еще раз Нюшу видели с мужчиной на турнире по падел-теннису.
О Стерликове известно, что он является основателем сети ресторанов в Москве.
Ранее сообщалось, что Нюша расплакалась, вспоминая о разводе. Она назвала его самым тяжелым периодом в жизни. По словам артистки, музыка помогает ей принять случившееся и отпустить.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канала «Только никому»
Автор:Лилия Караева