Видели с ним на отдыхе в Бодруме: Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым

34-летнюю певицу Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым. По информации Telegram-канала «Только никому», их видели на отдыхе.

По информации источника, Нюшу заметили в Бодруме с бизнесменом, мамой и сыном. Также артистка засветила мужчину на видео в соцсетях, опубликованном в свой день рождения.

Еще раз Нюшу видели с мужчиной на турнире по падел-теннису.

О Стерликове известно, что он является основателем сети ресторанов в Москве.

Ранее сообщалось, что Нюша расплакалась, вспоминая о разводе. Она назвала его самым тяжелым периодом в жизни. По словам артистки, музыка помогает ей принять случившееся и отпустить.