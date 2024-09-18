«Не представляла, что может быть так тяжело»: Нюша высказалась о разводе и расплакалась

Российская певица Нюша расплакалась, когда заговорила о разводе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница уточнила, что написала композицию, переживая самый тяжелый период, и передала в ней свои чувства.

«Когда я записывала эту песню, погружалась в состояние, которое переживала около года назад. Это самый тяжелый период в моей жизни. Я не представляла никогда, что может быть так тяжело. Это про тот момент, когда все рушится под твоими ногами, но ты находишь где-то внутри силы, встаешь и двигаешься дальше», - поделилась звезда.

Нюша призналась, что в подобные периоды необходимо «найти в себе силы, не сдаться и вспомнить о самом прекрасном, дорогом», а также выразить благодарность за возможность просто жить. Певица добавила, что музыка помогает ей принять случившееся и отпустить его, а также «пересобрать себя».

Ранее мы писали, что Нюша после развода удивила съемкой с Егором Кридом.