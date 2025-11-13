«Видели несколько раз употребляющей»: Дана Борисова проговорилась о наркозависимости* Глюкозы

Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о том, что певица Глюкоза наркозависима*(незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По ее словам, дочь артистки обращалась к ее наследнице за советом.

В интервью Елене Ханге Дана отметила, что знает о проблеме Глюкозы. Блогерша призналась, что дочь певицы, общающаяся с ее дочкой Полиной, переживала по поводу того, как люди относятся к ее маме, зная о ее употреблении запрещенных препаратов*.

«Дочка Глюкозы спрашивает Полину: «Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может она что-то с этим сделать?». Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип – все взрослые люди делают то, что хотят», - поделилась Борисова.

К слову, еще в 2024 году Глюкоза попала в большой скандал после того, как вышла на сцену в измененном состоянии. Свое поведение она объяснила приемом антидепрессантов, но многие ей не поверили. Тем не менее, певица никогда не подтверждала, что у нее есть зависимость*.

