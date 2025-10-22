Ведущая Дана Борисова призналась, что пока не хочет мириться с дочерью

Ведущая Дана Борисова прокомментировала ссору с дочерью Полиной на презентации СТС. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Должно пройти время. Слишком все было напряженно. Больно друг друга ранили, требуется время», - призналась Дана.

Она назвала себя необидчивым человеком и при необходимости готова извиниться сама. Но пока знаменитость не собирается это делать.

«Мне извинения не нужны. Я не обидчивый человек, я сама могу сто раз извиниться. Пока не хочется», - поделилась Борисова.