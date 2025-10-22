Ведущая Дана Борисова призналась, что пока не хочет мириться с дочерью
Ведущая Дана Борисова прокомментировала ссору с дочерью Полиной на презентации СТС. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Должно пройти время. Слишком все было напряженно. Больно друг друга ранили, требуется время», - призналась Дана.
Она назвала себя необидчивым человеком и при необходимости готова извиниться сама. Но пока знаменитость не собирается это делать.
«Мне извинения не нужны. Я не обидчивый человек, я сама могу сто раз извиниться. Пока не хочется», - поделилась Борисова.
Ранее сообщалось, что дочь Даны переехала к мужчине, который на 17 лет старше. Полина призналась, что это первые серьезные отношения в ее жизни. Девушка говорит, что в быту у нее с избранником нет проблем, возлюбленные друг друга понимают. Также дочь ведущей сообщила, что старается заниматься домашними делами, уборкой, а мужчина зарабатывает деньги. Еду они в основном заказывают, Полина не готовит. Она устроилась работать корреспондентом, находится на испытательном сроке и надеется, что возьмут трудиться на постоянной основе.