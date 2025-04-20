«Видели мы эти мускулы в Париже»: Павел Дуров необычно поздравил подписчиков с Пасхой

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров необычно поздравил пользователей Сети с праздником Пасхи.

В своем официальном Telegram-канале 40-летний программист опубликовал постановочную фотографию, на которой запечатлен с обнаженным торсом. Павел позировал сидя на полу, застеленном сеном, а рядом с ним стояли два козленка.

«С Праздником Пасхи – днем свободы и возрождения», - подписал снимок Дуров.

На необычное поздравление обратила внимание журналистка Ксения Собчак. Она сделала перепост в свой Telegram-канал и позволила подписчикам обсудить новое фото Дурова.

Комментаторы отметили, что Павел слишком увлекся фотошопом, изображая из себя «качка».

«Видели мы эти мускулы в Париже. Фотошоп все. Зачем ему это все?» - задались вопросом пользователи.

Многие также отметили высокую самооценку Дурова и его страсть к самолюбованию.

«Желаю всем любить не только ближнего, но и себя так же, как это делает Павел», - отметила одна из подписчиц Собчак.