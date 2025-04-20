«Видели мы эти мускулы в Париже»: Павел Дуров необычно поздравил подписчиков с Пасхой
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Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров необычно поздравил пользователей Сети с праздником Пасхи.
В своем официальном Telegram-канале 40-летний программист опубликовал постановочную фотографию, на которой запечатлен с обнаженным торсом. Павел позировал сидя на полу, застеленном сеном, а рядом с ним стояли два козленка.
«С Праздником Пасхи – днем свободы и возрождения», - подписал снимок Дуров.
На необычное поздравление обратила внимание журналистка Ксения Собчак. Она сделала перепост в свой Telegram-канал и позволила подписчикам обсудить новое фото Дурова.
Комментаторы отметили, что Павел слишком увлекся фотошопом, изображая из себя «качка».
«Видели мы эти мускулы в Париже. Фотошоп все. Зачем ему это все?» - задались вопросом пользователи.
Многие также отметили высокую самооценку Дурова и его страсть к самолюбованию.
«Желаю всем любить не только ближнего, но и себя так же, как это делает Павел», - отметила одна из подписчиц Собчак.
Ранее Павел Дуров сообщил о наличии 100 детей. Как выяснилось, бизнесмен стал донором биоматериала и помог бездетным парам обрести счастье. Журналисты нашли клинику, в которой Дуров наблюдался. Как выяснилось, в лаборатории находится еще 500 доз с биоматериалом Павла, а это значит, что он сможет стать отцом еще 2000 детей.