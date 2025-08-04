«Видели их в Ростове»: Дмитрия Диброва заметили на свидании после новости об измене жены

Телеведущего Дмитрия Диброва заметили с девушкой после новости об измене жены. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Семья Дмитрия угодила в скандал. По данным СМИ, Полина Диброва изменила телеведущему с мужем подруги. На данный момент ни Дмитрий, ни Полина не комментировали новости про проблемы в браке. Однако в Сети продолжают обсуждать супругов. На этот раз подписчики рассказали, что после слухов о разводе заметили Диброва с молодой девушкой.

«У меня подруга пару недель назад видела его в рестике с очень-очень юной особой. Я так понимаю, он не переставал гулять и в браке. Там вряд ли кто страдает», — пишут россияне.

Не все подписчики поверили в свидание Диброва с новой избранницей. Некоторые предположили, что телеведущий находился в компании сиделки, которую нанял после инсульта.

«Видели их в Ростове. Дедушка еле ноги волочит, он после инсульта не восстановился. Все его зазнобы — это сиделки», — высказались пользователи Сети.

Сам телеведущий не подтверждал разговоры ни о свидании, ни о имеющейся сиделке.

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