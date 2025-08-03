«Надо собраться и победить»: Катя Гордон предложила помощь жене любовника Полины Дибровой

Юрист Екатерина Гордон вмешалась в скандал, разгоревшийся из-за неверности жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины. Правозащитница появилась в комментариях в личном блоге супруги предполагаемого любовника Дибровой, 50-летнего Романа Товстика.

Гордон поддержала обманутую женщину, с которой миллиардер решил развестись после 19 лет брака.

«Какой ужас. Это действительно предательство, но надо собраться и победить», - написала юрист.

Она также выразила готовность оказать поддержку Елене и оставила для связи номер своего мобильного телефона.

Ранее стало известно, что Товстик и Дибров уже определились и наняли для бракоразводных процессов звездных адвокатов. Интересы миллиардера будет представлять Филипп Рябченко, известный по делу о разводе Пелагеи. Дибров же обратился к Александру Добровинскому.

Напомним, предполагаемый любовник 35-летней Дибровой, бизнесмен Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины и отцом шестерых детей. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой Еленой и хочет оставить детей себе. При этом сами Дибровы хранят молчание.

Сообщалось, также, что заработки Дмитрия Диброва оказались в десятки раз меньше его 50-летнего соперника Романа Товстика. При этом гонорары телеведущего на фоне разгоревшегося скандала из-за измен жены Полины могут повыситься в два раза.