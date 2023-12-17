«Видела я в своей жизни теперь все!»: Гузеева высмеяла выступление Соседова на шоу «Суперстар!»

В очередном выпуске программы «Суперстар!» на НТВ певец Сергей Соседов, который отличается строгими комментариями в адрес участников, решил исполнить композицию «Одиночество сердец». Однако члены жюри не оценили вокальные данные артиста.

Телеведущей Лере Кудрявцевой понравились слова песни артиста, но ее исполнение, уверена она, оставляет желать лучшего.

«Сереженька, пожалуйста, больше никогда не пой. Я молю! Тебе петь нельзя, ты поешь очень плохо», — сказала она.

Певица Наташа Королева поддержала Леру и тоже заявила, что Соседову не стоит петь, а лучше обратить внимание на мелодекламацию.

Высказалась по поводу выступления Соседова и Лариса Гузеева, которая посмотрела шоу дома. Ведущая «Давай поженимся» была в шоке от увиденного.

«Это точно не даст мне возможности заснуть. Видела я в своей жизни всё. О Боже. Точка. Простите, если и вам перебила сон», — сказала Лариса.

Лолита объяснила Соседову, что теперь он оказался на месте участников, которые выслушивают порой не самые лестные комментарии жюри. «Это какая-то шняга», — добавила она.

Напомним, ранее Лариса Гузеева сообщила об отъезде из России. Подробности можете прочитать в этой статье.