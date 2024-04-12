«Видела такое впервые»: подруга Кунгурова рассказала о потрясении на прощении с певцом

Поэтесса Татьяна Магурова призналась, что видела улыбку на лице оперного певца Евгения Кунгурова, когда он лежал мертвый в гробу. Это потрясло писательницу, и она поняла, что он, по всей видимости, счастлив.

В Москве 11 апреля завершилось прощание с артистом Кунгуровым. На Троекуровское кладбище пришли родные, близкие, коллеги и поклонники погибшего. Среди знаменитостей были замечены актриса Екатерина Гусева, певицы Диана Гурцкая, Зара и многие другие. Также проводить в последний путь друга приехала и поэтесса Магурова. Она близко общалась с Евгением и была одной из тех, кто знал о его болезни.

Напомним, что в окружении певца рассказали, что у него была сенестопатия, при которой у человека возникают необычные физические или эмоциональные симптомы. Татьяна, как и многие, оказалась шокирована смертью Кункурова. Но на похоронах смогла отпустить его, так как поняла, что он этого хотел.

«Женя в гробу улыбался. Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль… и мучения. Я перекрестила Женю трижды. Знаю, что он сам бы перекрестился… только уже не мог…» - цитирует слова поэтессы Woman.ru.

Основной причиной смерти артиста называется суицид. Жена Евгения делилась, что в день его кончины получила от него странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь. Она обратилась в экстренные службы, но на тот момент ее муж был уже мертв.

Ранее священник объяснил, почему покончившего с собой Евгения Кунгурова будут отпевать в храме.