«Видела доброжелательность»: Лада Дэнс опровергла слухи о русофобии за границей

Лада Дэнс заявила, что слухи о русофобии за границей сильно преувеличены, об этом она рассказала aif.ru.

Певица дала большое интервью после недавнего ДТП, из-за которого ей пришлось на время прекратить творческую деятельность. Сейчас с Ладой все хорошо, она призналась, что постепенно восстанавливает здоровье.

«Лечебной физкультурой я начала заниматься на пятый день после аварии, лежа на больничной кровати, через боль и мучения. И пела через эту боль», - рассказала она.

Певица вспомнила, что когда-то она активно гастролировала по зарубежью, а в последнее время даже занималась бизнесом за пределами России. Впрочем, о русофобии, которой пугают многих россиян, она ничего не знает.

«Я лично с этим ни разу не сталкивалась. Когда решила вложиться в бизнес в Прибалтике, мне говорили, что там масса русофобов. Но, бывая там, наоборот, видела доброжелательность. Ко мне на улице часто подходили люди, говорили приятные слова. И не только русские», - вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя певица Лада Дэнс продолжает делать капельницы спустя 3 месяца после ДТП.