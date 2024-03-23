«Видел в нем недостатки его отца»: Александр Мартынов о сложностях в общении с пасынком

Александр Мартынов, известный по роли Вани в сериале «Универ», признался, что ему было тяжело принять сына супруги от первого брака. Об этом актер рассказал в шоу «Говорим с любовью».

Александр Мартынов воспитывает вместе с женой троих детей, один из которых не является его родным ребенком. Актер относится к мальчику как к собственному сыну, однако так было не всегда.

«Мы разные ритмически, темперамент просто абсолютно разный. Я видел в нем недостатки его отца. То есть я понимаю, почему моя супруга развелась с первым мужем», – признался Мартынов.

Как утверждает актер, когда он видел, как эти качества проявляются у мальчика, то сразу думал: «Так, нельзя этого допустить!» В эти моменты Александр начинал проявлять агрессию.

По словам Мартынова, сын научил его терпению и милосердию, а теперь он считает его настоящим подарком судьбы. К тому же принять мальчика как родного актеру помогло психологическое образование, которое влияет и на его общение с другими детьми.

«Сейчас дочери четыре года, только-только прошел кризис трех лет, впереди другие. У среднего сына начинается пубертат, ему 12 лет. Старшему уже 18, у него начинается взрослая жизнь. И как реагировать правильно? У нас же нет школы родительства», – подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Никиту Кологривого осудили за желание самоутвердиться за счет слабых.