«Не уважаю людей, которые позволяют себе лишнее»: боец UFC Железнякова высказалась о дебоше Кологривого

Актер Никита Кологривый отбывает наказание в изоляторе временного содержания за дебош, который устроил в одном из кафе Новосибирска. Представительница ММА и дебютантка UFC Дарья Железнякова решительно осудила проступок звезды сериала «Слово пацана» в беседе с Championat.com.

Кологривый устроил разборку с посетителями и персоналом новосибирского кафе. Актер бросался на людей, провоцировал драку и приставал к девушкам. Одну из них, по данным СМИ, Никита и вовсе укусил за отказ пофлиртовать с ним.

По словам Железняковой, ничего хуже, что устроил актер, нет. Особенно спортсменке не понравилось то, что актер, обладающий разрядом по боксу, применил силу в отношении людей слабее.

«Ничего хуже нет. Не уважаю людей, которые позволяют себе лишнее. Особенно тех, которые проявляют свою силу на тех, кто заведомо слабее. Я за справедливость. Мне это все очень сильно не нравится», — заявила Дарья.

Ранее стало известно, что грозит сети «Бургер Кинг» в случае запрета на обслуживание Никиты Кологривого. Об этом сайту «Страсти» рассказал юрист Денис Хузиахметов.