«Видел его в мае»: Смолкин рассказал о жизни сына с дочкой Тутберидзе в Канаде

Актер Борис Смолкин рассказал, что видел сына Глеба в мае в Баку. Его слова приводит «7Дней.ru».

Младший сын Смолкина является фигуристом, который выступает в паре с дочкой Этери Тутберидзе. В 2023 году они сменили спортивное гражданство и теперь выступают за Грузию. Спортсмены тренируются в Канаде и не спешат возвращаться в РФ. Несмотря на это, Глеб поддерживает связь с отцом. Их недавняя встреча прошла в мае в Грузии.

«Я последний раз видел его в середине мая. Я летел в Тбилиси, и он тоже. И там мы встретились», — рассказал актер.

Известно, что Диану и Глеба связывает не только спорт, но и брак. Однако пока они не задумываются о рождении ребенка.

«Сейчас Глеб тренируется, а в конце июня начнется отпуск, потом будет готовить новую программу и с сентября плотно выступать», — пояснил Смолкин.

Ранее Этери Тутберидзе взыскала 1,2 млн рублей с коммунальщиков за потоп в квартире. Подробности читайте в этой новости.