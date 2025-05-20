Этери Тутберидзе взыскала 1,2 млн рублей с коммунальщиков за потоп в квартире

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отсудила 1,2 млн рублей у коммунальщиков из-за залитой квартиры в высотке на Котельнической набережной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тутберидзе подала в Таганский суд на ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов из-за затопленной квартиры. Иск заслуженного тренера России удовлетворили: с коммунальщиков взыскали 1,2 млн рублей.

Также Этери компенсировали моральный ущерб в размере 20 тыс. рублей и оплатили юридические расходы на сумму более 40 тыс. рублей.

До этого исковое заявление Тутберидзе не брали в работу. Вероятнее всего, это связано с ошибками при его составлении.

Напомним, Тутберидзе купила квартиру на Котельнической набережной в 2009 году. Не так давно в квартире произошел потоп. По мнению Этери, ее имущество пострадало по вине коммунальщиков.

Ранее суд взыскал с Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, точная сумма которых не уточняется.