«Видел человека, похожего на Алексея»: друзья пропавшего актера Осипова не верят в его смерть

Любимец женщин и звезда сериалов «Бандитский Петербург», «Всегда говори всегда, «Кремень», «Морские дьяволы», «Дыши со мной» Алексей Осипов пропал 10 лет назад в Санкт-Петербурге. Родные и поклонники выдвигали различные версии случившегося, но некоторые из друзей звезды верят, что он еще жив.

Напомним, что актер бесследно исчез в феврале 2013 года. Он вместе со своей подругой решили на автомобиле поехать к Финскому заливу. После прогулки девушка замерзла и вернулась к машине, а мужчина остался возле дамбы. Через некоторое время ей пришло смс от Алексея со словами: «Не жди меня».

СМИ писали, что в июле тело артиста было найдено в Финском заливе. Останки были захоронены, а усопшего отпели в храме. Несмотря на это, некоторые не исключают, что Осипов жив. Корреспонденты издания «Prozvezd» попробовали разобраться в этой истории.

Питерский актер Сергей Рублев рассказывал, что Алексей был заядлым игроком и мог набрать множество долгов, из-за которых убежал в жаркие страны. Другие друзья – Геша Меньшиков и Яр Иванов тоже не исключают этого.

«То, что он якобы в свой последний вечер гулял с девушкой вдоль Финского залива, я допускаю. Это в стиле Алексея, в нем присутствовала романтика. А дальнейшие свидетельства некой Ольги не поддаются никакой логике. Прежде, этого человека я не видел и никогда о ней от Алексея не слышал», – вспоминает Меньшиков.

По словам Геши, Осипов был азартным человеком, который мог «перейти грань».

«Все Алешины мечты и помыслы были о Голливуде, он хотел туда рвануть, интенсивно учил английский язык. Поэтому, когда он пропал, я не очень верил в то, что Алешка погиб: думал, что парень просто красиво рванул за океан. На похоронах Осипова я не был, экспертизу, которая свидетельствует, что было найдено именно его тело, не читал», – говорит Геша.

Яр Иванов тоже не хочет верить в то, что коллеги больше нет в живых. Недавно он был на Шри-Ланке, где с ним произошла необычная история.

«Я видел человека, похожего на Алексея. Бывает так, в какую-то секунду мелькнет образ и растворяется в толпе, вот так и у меня произошло. Я не успел за ним побежать. Я хочу верить, что Леша скрылся, и если это так, то и пожелать ему долгой и счастливой жизни», – поделился Иванов.

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