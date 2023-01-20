Жива, но стала невидимкой: куда пропала тяжелобольная Алиса Аршавина

В Сети нашлись следы пропавшей год назад Алисы Аршавиной Бывшая супруга знаменитого капитана сборной России по футболу Алиса (в девичестве Казьмина) – женщина непростая.

То устроит дебош на борту авиалайнера, то обвинит родную мать и бывшего супруга в попытке отравления.

То заболеет какой-то невероятной болезнью, от которой проваливается нос.

Около года назад Алиса и вовсе пропала с радаров и почистила свои аккаунты, чем изрядно напугала подписчиков, которые разрывались между версией о случившемся преступлении и госпитализацией.

Никаких официальных сведений о матери троих детей до сих пор нет.

Однако в начале января в соцсетях появились новогодние фотографии из дома мамы Аршавиной-Казьминой, Натальи Сарычевой.

Именно она сейчас занимается воспитанием 7-летней Алисы, 5-летней Есении и присматривает за студентом Алексеем Казьминым.

В комментариях к фото бабушка проговорилась, мол, «их прислала доча».

Получается, что снимала семейную новогоднюю вечеринку сама Алиса.