Нюша попала в число девяти людей из России, приглашённых на мировое событие с участием Бейонсе

Певица Нюша рассказала, что приглашена с мужем на важное открытие в Объединенных Арабских Эмиратах. Вход туда будет осуществляться строго по пригласительным – из России на мероприятие позвали 9 человек.

Об этом артистка сообщила в соцсетях. Речь идет об открытии «самого крутого в настоящий момент» отеля в Дубае. В честь открытия там будет выступать певица Бейонсе.

«И всего 9 человек приглашено из России», - сообщила певица.

Она призналась, что ей с мужем приятно оказаться в числе приглашенных, так как мероприятие соберет блогеров и артистов со всего мира.

Среди россиян на открытии будет присутствовать модель Виктория Лопырева.

Муж певицы Ханны Павел Курьянов сообщил, что всего пригласили 300 человек – в среднем по 5-10 от каждой страны.

В конце декабря 2022 года Нюша высказывалась о третьей беременности. Она отмечала, что «животик есть».