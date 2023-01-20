Нюша попала в число девяти людей из России, приглашённых на мировое событие с участием Бейонсе
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Певица Нюша рассказала, что приглашена с мужем на важное открытие в Объединенных Арабских Эмиратах. Вход туда будет осуществляться строго по пригласительным – из России на мероприятие позвали 9 человек.
Об этом артистка сообщила в соцсетях. Речь идет об открытии «самого крутого в настоящий момент» отеля в Дубае. В честь открытия там будет выступать певица Бейонсе.
«И всего 9 человек приглашено из России», - сообщила певица.
Она призналась, что ей с мужем приятно оказаться в числе приглашенных, так как мероприятие соберет блогеров и артистов со всего мира.
Среди россиян на открытии будет присутствовать модель Виктория Лопырева.
Муж певицы Ханны Павел Курьянов сообщил, что всего пригласили 300 человек – в среднем по 5-10 от каждой страны.
В конце декабря 2022 года Нюша высказывалась о третьей беременности. Она отмечала, что «животик есть».