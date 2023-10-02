Везде белки: Агата Муцениеце поделилась впечатлениями после отдыха на отечественном курорте

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как прошел ее отдых в Геленджике. В микроблоге она заявила, что осталась в восторге от отечественного курорта.

Девушка выложила в Сеть кадры, на которых гуляет по городу, и назвала это место настоящим раем. Причем раньше Агата Муцениеце никогда не была в Геленджике и, как признается сама знаменитость, имела о нем довольно скудное представление.

Интересно, что ассоциации актрисы с курортом оказались совершенно не похожи на то, что она увидела, когда приехала.

«У меня в голове Геленджик – это что-то советское, какие-то старые постройки, старые лагеря детские», – рассказывает она.

Однако в итоге Агата осталась под впечатлением от невероятной природы, красивой длинной набережной и множества ресторанов. Актриса отдельно подчеркнула, что в Геленджике «везде прыгают белочки».

«Какой-то рай!» – восхитилась звезда «Закрытой школы».

34-летняя Муцениеце отметила, что у нее никогда и мысли не возникало поехать в Геленджик. Однако теперь, кажется, она вернется туда еще не один раз.

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