«Везде камеры»: Марина Федункив призналась, что следит за нянями сына

Марина Федункив рассказала, что через камеры следит за нянями сына. Об этом сообщает Woman.ru.

В 2024 году актриса Марина Федункив родила сына. Знаменитость не показывает публике Теодора, так как верит в сглазы и негативную энергетику. По словам Федункив, сейчас у нее много работы, поэтому достаточно времени уделять сыну она не может.

«Сейчас не то чтобы я бросила воспитание, имею в виду, что на поднятие ребенка нужно чуть-чуть времени — чтобы он понимал, кто мама, по крайней мере», — рассказала она.

Актриса призналась, что за сыном в ее отсутствие ухаживают сразу две няни. За работницами Федункив следит через камеры.

«Мои няни все из Перьми. Это все родные люди, которых я знаю хорошо. И они очень любят моего ребенка. Это, мне кажется, самое крутое, что может быть — когда я вижу, что моего ребенка любят. Потому что у меня везде камеры», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что родившая в 53 года Марина Федункив назвала мужа-итальянца самым лучшим отцом.