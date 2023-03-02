Въезд запрещен на 50 лет: уже не нужный Лободе особняк в Подмосковье продают за 650 млн

В Подмосковье выставили на продажу дом певицы Светланы Лободы, которой ранее запретили въезд в страну на 50 лет. Стоимость жилища варьируется от 630 до 650 млн рублей. Возможен вариант аренды за 1 млн в месяц.

Дом расположен в районе Новорижского шоссе. О владельцах недвижимости риелторы не говорят – по их словам, дом находится в собственности более 5 лет и с документами все в порядке.

Сайт kp.ru сравнил снимки особняка с фотографиями из соцсетей певицы – интерьеры и фасады одинаковые.

На территории в 1 га расположены четыре строения: основной и гостевой дома, постройки для персонала и охраны.

Дом Лободы имеет три этажа. На участке есть гараж на три автомобиля и парковка на 12 машин. В пруду около дома живут японские карпы.

Коттеджный поселок, где находится дом, охраняется. Певица продает особняк с мебелью.

Звездный адвокат Андрей Алешкин полагает, что Лобода продает дом через посредника. Возможно, недвижимость перешла кому-то по дарственной.

«Но легально вывезти такие огромные деньги из России проблематично… Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами», - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что другая певица Вера Брежнева выставила на продажу дом в Подмосковье за 299 млн рублей.