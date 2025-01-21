Ветераны СВО предложили присвоить Шатунову звание народного артиста РФ

В Совете Федерации предложили присвоить певцу Юрию Шатунову, скончавшемуся в 2022 году, звание народного артиста РФ. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, обращение с данной идеей направил министру культуры Ольге Любимовой сенатор Айрат Гибатдинов. В своем письме он отметил, что поднять вопрос присвоения Шатунову народного артиста его просили многие россияне, в том числе и ветераны спецоперации.

«Его творчество поднимало моральный дух во время непростых первых десятилетий становления Российской федерации после распада Советского Союза. <...> На примере Шатунова взрастает поколение новых отечественных музыкантов и артистов, а его песни стали, действительно, культовыми, и сочетают в себе приверженность ценностям любви», — пишет Гибатдинов.

Напомним, Юрий Шатунов умер в 2022 году. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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