«Она заработала свою пенсию»: лишат ли эмигрировавшую Аллу Пугачеву выплат в России

Певицу Аллу Пугачеву призвали лишить пенсии и авторских отчислений из-за резких высказываний о России. В беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский раскрыл, почему эмигрировавшая артистка не останется без выплат.

По словам эксперта, поскольку Алла Пугачева до сих пор не признана иноагентом на территории РФ, она законно получает отчисления, а свою пенсию она «заработала».

«Лишить Пугачеву пенсии и отчислений за авторские права невозможно. У нас есть ограничение выплат за использование объектов интеллектуальной собственности на территории России в случае признания гражданина иноагентом, но Пугачева и не является, то есть получает отчисления законно. Пенсию свою она заработала, она производила отчисления в пенсионный фонд, поэтому ей эта выплата начислена в соответствии с законодательством. Оснований для ограничений либо прекращения выплат нет», — заявил Александр Хаминский.

Юрист отметил, что певица продолжит получать пенсию, даже если откажется от российского гражданства.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

*признан иноагентом на территории РФ