«Мог бы и похлопать»: Лепс отругал зрителя на своем концерте

Певец Григорий Лепс отругал зрителя на своем концерте в Набережных Челнах. Артисту не понравилось, что зритель снимал на видео его выступление. Об этом сообщает портал «Челнинские известия».

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» приехал в город с концертом, который состоялся 28 ноября в Ледовом дворце. Он заметил, что один из зрителей ведет непрерывную съемку, пока артист исполнял старые и новые треки.

Лепс любит общаться с залом, иногда позволяя себе шутки и колкости в адрес присутствующих. Он иронизировал, что ни он, ни зрители петь не умеют, но если выпить 300 грамм, то «голос прорезается».

Также на мероприятии случился небольшой скандал. Григорий заметил на первом ряду мужчину, который снимал на телефон выступление. Он отчитал его и попросил хотя бы на немного отложить гаджет, сказав «мог бы и похлопать».

«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть?» – в шутку поинтересовался звезда.

Источник отмечает, что концерт шел больше двух часов, после которых певец еще полчаса пел на бис.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс на концерте в Казани разочаровал застрявших в очереди зрителей. За пять минут до начала выступления у входа были еще сотни людей, но исполнитель вышел на сцену и начал петь.