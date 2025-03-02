«Весну разрешаем!»: Алла Пугачева публично обратилась к россиянам с заявлением

Уехавшая из России Алла Пугачева публично обратилась к соотечественникам с заявлением. Певица продолжила свою давнюю традицию, «разрешив» весну в личном блоге.

Уже более 50 лет Алла Пугачева не изменяет своей традиции и в первое воскресенье весны дает старт теплому времени года. В этот день певица обычно собирает дома друзей, а свой дом неизменно украшает желтыми тюльпанами. Когда артистка еще жила с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) в России в замке в деревне Грязь, каждый год в первое воскресенье марта она выходила на балкон, обращаясь к поклонникам фразой: «Весну разрешаю».

В этом году певица продолжила свою традицию и опубликовала в соцсети пост, посвященный празднику. На этот раз на смену тюльпанам пришла мимоза.

«Весну разрешаем!!!» — написала Алла Пугачева.

Однако не все поддержали обращение артистки к россиянам. Пользователи Сети отметили, что в стране «все хорошо без разрешений» Аллы Пугачевой, и призвали извиниться перед соотечественниками.

«Раз Прощеное воскресенье, может, прощения у россиян попросить? Нет??? Ну ладно. Впрочем, не факт, что простили бы», «Весну разрешила? Алла, ты серьезно? Когда пела про себя: «„Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы…“, «Разрешила? Вон снега навалило», «Нашей весне ее разрешение не нужно. Пусть израильскую разрешает. Или где она там сейчас…» — пишут в Сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что живущая в США Кристина Орбакайте публично обратилась к россиянам, задавшись вопросом, «кто нам разрешит весну в этом году».

*признан иноагентом на территории РФ