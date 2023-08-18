«Весит меньше 50 кг и не может есть»: у матери Даны Борисовой началась анорексия в 69 лет
Дана Борисова рассказала, что мать весит меньше 50 килограммов и не может есть.
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Телеведущая Дана Борисова рассказала, что 69-летняя мать Екатерина Борисова стала весить меньше 50 килограммов и не может есть. Она заявила, что у женщины началась анорексия.
Подробности Борисова сообщила сайту kp.ru.
«Она сказала, что сейчас весит уже меньше 50 кг и почти не может есть. Еда просто не влезает. Я в шоке: в 69 лет у моей мамы началась анорексия», - высказалась о состоянии матери обеспокоенная ведущая.
Все началась с того, что женщина начала проходить онлайн-программу для снижения веса. Борисова считает, что это своего рода «секта» для худеющих.
Екатерина Борисова при маленьком росте весила 69-70 килограммов: у нее были живот и «пухленькие ручки», говорит Борисова.
Заниматься в группе женщина начала с осени. В мае женщина весила 57 килограммов и хотела остановиться.
Во время приезда в Москву Екатерина Борисова пыталась навязать свое питание внучке, говорит Дана. Она постоянно «что-то тушила и парила». В августе вес женщины упал ниже 50 килограммов, и дочь забила тревогу.
Ранее сообщалось, что Дана Борисова разрешила дочери увеличить губы.