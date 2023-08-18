«Весит меньше 50 кг и не может есть»: у матери Даны Борисовой началась анорексия в 69 лет

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что 69-летняя мать Екатерина Борисова стала весить меньше 50 килограммов и не может есть. Она заявила, что у женщины началась анорексия.

Подробности Борисова сообщила сайту kp.ru.

«Она сказала, что сейчас весит уже меньше 50 кг и почти не может есть. Еда просто не влезает. Я в шоке: в 69 лет у моей мамы началась анорексия», - высказалась о состоянии матери обеспокоенная ведущая.

Все началась с того, что женщина начала проходить онлайн-программу для снижения веса. Борисова считает, что это своего рода «секта» для худеющих.

Екатерина Борисова при маленьком росте весила 69-70 килограммов: у нее были живот и «пухленькие ручки», говорит Борисова.

Заниматься в группе женщина начала с осени. В мае женщина весила 57 килограммов и хотела остановиться.

Во время приезда в Москву Екатерина Борисова пыталась навязать свое питание внучке, говорит Дана. Она постоянно «что-то тушила и парила». В августе вес женщины упал ниже 50 килограммов, и дочь забила тревогу.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова разрешила дочери увеличить губы.