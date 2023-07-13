Процесс запущен: мечтавшая о пластике дочь Даны Борисовой решилась на эксперимент с внешностью

Телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери увеличить губы. Об этом сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

По словам Даны, перед отъездом в Турцию ее наследница «сделала себе новые губки». Школьница перенесла манипуляцию, в ходе которой ей ввели «гиалуронку» для увеличения объема губ.

К слову, не так давно Борисова рассказала о желании дочери сделать ринопластику. Звездная мама одобрила ее решение о пластической операции. Правда с одним условием: наследница ляжет под нож хирурга после достижения совершеннолетия.

Ранее Дана Борисова заявила, что призналась в симпатии экс-супругу Татьяны Булановой назло певице. Подробности смотрите в этой статье.

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