Весила чуть больше килограмма: Жанну Фриске с самого рождения преследовал «злой рок»

Девять лет назад умерла одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса — певица Жанна Фриске. 8 июля экс-солистке «Блестящих» могло бы исполниться 50 лет, но ее жизнь прервалась из-за рака головного мозга. Мать артистки Ольга Копылова вспомнила, как родилась ее дочь.

Будущую звезду с самого рождения преследовал «злой рок». Мало кто знает, но у певицы был брат-близнец, который, к сожалению, умер сразу после появления на свет.

Близнецы родились недоношенными, но Жанне удалось выжить, в отличие от ее брата.

«Они родились совсем маленькие. Жанна весила 1360 граммов… Врачи сразу сказали о мальчике, что он не выживет. Ушел на вторые сутки», — рассказала мама знаменитости в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Отец Фриске Владимир признался, что похоронить младенца не дали. Мужчина посмотрел на него и просто расписался.

Как пояснила сестра звезды Наталья, медики, посмотрев на Жанну, сразу же сказали, что она будет звездой.

Во время программы родные певицы подтвердили, что Фриске не делала процедуру ЭКО, которая, как думали многие, могла вызвать рак у знаменитости.

В 2013 году Жанна Фриске впервые стала мамой — у певицы и телеведущего Дмитрия Шепелева родился сын Платон. Спустя какое-то время после появления ребенка на свет артистка стала жаловаться на головную боль и сильную слабость. Проведенное обследование подтвердило глиобластому.

Напомним, ранее Наталья Фриске рассказала, когда у ее сестры появились первые симптомы рака.