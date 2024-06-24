«Страшная картина»: когда у Жанны Фриске появились первые симптомы смертельной болезни

15 июня исполнилось девять лет, как после продолжительной борьбы с раком ушла из жизни певица Жанна Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» узнала о своем диагнозе всего через полгода после рождения сына. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ сестра артистки Наталья Фриске впервые рассказала о начальных симптомах ее заболевания.

В 2013 году Жанна Фриске стала мамой — у певицы и ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева, родился сын Платон. Спустя какое-то время после рождения ребенка артистка стала жаловаться на головную боль и сильную слабость. Сначала исполнительница хита «А на море белый песок» списывала свое недомогание на большое количество съемок и концертов, однако впоследствии выяснилось, что все намного серьезнее.

Однажды на отдыхе с сестрой Натальей и мамой Жанна Фриске внезапно потеряла сознание во время шопинга. Затем ситуация повторилась на пляже, и тогда родные экстренно увезли певицу в Москву и положили в клинику.

«Я зашел и увидел страшную картину. Мне не разрешали плакать. <…> Это страшно, когда человека выламывает, и он ничего не помнит», — рассказал отец Жанны Фриске Владимир.

Сестра артистки Наталья Фриске рассказала о первых симптомах опухоли мозга, которые заметила у сестры.

«Все это началось, когда они делали Платону первую прививку. Жанка очень сильно переволновалась. И с тех пор начала жаловаться на сильные головные боли. Постоянно закрывалась в комнате, закрывала все жалюзи. Сидела, не выходила, спала очень долго», — рассказала сестра Жанны Фриске.

После лечения в Нью-Йорке певице стало легче. Жанна Фриске даже планировала второй раз стать мамой, но ее мечте не суждено было сбыться.

«Она спросила доктора, может ли родить ребенка, на что тот ответил: „Конечно, сможете, только нужно подлечиться“», — отметила Наталья Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что отец Жанны Фриске раскрыл тайну смерти певицы.