«Весила 37 кг»: Юлия Савичева призналась в страшной болезни

Певица Юлия Савичева рассказала о своей несчастной любви в подростковом возрасте. Из-за токсичных отношений артистка довела себя до анорексии.

Когда звезде было 13 лет, она перешла в новую школу. Спустя год в параллельном классе появился мальчик-хулиган, в которого Юлия влюбилась по уши. Парень видимо понял, что девочка в него влюблена по уши, и решил этим воспользоваться.

Сначала он предложил Савичевой проводить ее до дома, стал ей говорить комплименты, вел себя напористо и смело.

«Выглядел парень старше своих лет, и был напористым и смелым. Естественно, что я по уши влюбилась. Мы начали встречаться, конечно, я сразу уточнила — считаемся ли мы парнем и девушкой», — цитирует Юлию Kp.ru.

Поначалу он во всем помогал будущей звезде, пел дифирамбы, играл на гитаре, помогал в учебе. Но спустя время он начал намекать, что у Савичевой есть лишний вес, и она выглядит хуже других девочек.

На этом фоне певица практически перестала есть: она была готова на все, чтобы заполучить внимание этого парня. Но внезапно он охладел, стал больше уделять внимания девочкам, которые крутились вокруг него.

Спустя полгода Юлия узнала от знакомой, что у ее «парня» есть другая девушка.

«У меня стресс, паника, суицидальные мысли. Тогда я была в жутком состоянии, мне даже вызывали «Скорую». Я совсем перестала есть и не могла даже встать с кровати. Я весила 37 кг при росте 160 см — это был самый низкий вес, которого я достигла», — объяснила звезда.

Затем они вновь помирились, но через какое-то время в их отношениях вновь начались эмоциональные качели. Юлия не могла выходить из дома и не хотела возвращаться в школу. После она осознала, что ее молодой человек был абьюзером, и с ним бы не получились здоровые отношения.

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