«Бумеранг есть бумеранг»: Савичева ответила, причастна ли Серябкина к ее уходу от Фадеева

Популярная исполнительница Юлия Савичева высказалась о поступках коллеги Ольги Серябкиной. СМИ часто писали о том, что именно из-за брюнетки певица покинула продюсерский центр Максима Фадеева.

Напомним, что после участия во втором сезоне музыкального шоу «Фабрика звезд» Юлия сотрудничала с лейблом MALFA. В какой-то момент девушка покинула продюсерский центр, но не комментировала это. Появились слухи, что к этому причастна Серябкина, выступавшая в составе группы SEREBRO.

В интервью Савичева не стала отрицать домыслы, но и не согласилась с ними. Однако, дала небольшой намек.

«Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся — бумеранг есть бумеранг», — призналась певица в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

После ухода певица потеряла права на исполнение авторских песен. Для нее это было настоящим ударом. Но вскоре Фадеев изменил свое решение.

«То ли юристу нашему документы прислали, то ли сообщение Макс написал. Была фраза: «Спасибо, что ты не была тварью, можешь забрать все свои песни, спасибо за то, что ты осталась собой», – вспоминает звезда.

Сейчас у Савичевой своя большая команда, с которой она счастлива работать и выступать на сцене.

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