«Я вновь увидела себя красивую»: Александра Морозова рассказала о послеродовой депрессии

Александра Морозова сообщила, что похудела и избавилась от послеродовой депрессии. Дочь певицы Славы рассказала о кризисном состоянии после рождения сына сайту «Страсти».

В 2023 году Александра стала мамой. По словам актрисы, рождение сына — одно из самых важных событий в жизни. При этом, как и многие девушки, Морозова столкнулась с послеродовой депрессией. Она переживала из-за набранного веса и постоянного нахождения дома.

«У меня была послеродовая депрессия из-за набранного веса, из-за того, что хотела реализовываться, потому что во мне дух реализатора сильно сидит. Я поняла, сидеть дома – это не мой вариант. Мне помогла поддержка мамы, мужа. Все с пониманием относились к каким-то моим переживаниям, состояниям. Это действительно очень помогло. Но, честно говоря, мне стало легче, когда я похудела. То есть, когда я взялась за себя, за свое тело, перестала кормить грудью и стала худеть. И мне это помогло, потому что я вновь увидела себя красивую. Для меня это было важно», — высказалась Александра.

На сегодняшний день Морозова успешно совмещает материнство, актерство и задумывается про возвращение в музыку. Более того, Александра начала новый проект: у нее открывается творческая студия для детей Bloom-Bloom в центре Москвы

«Хочется сделать добрую историю, которая воспитает в детях творчество и откроет таланты. У нас будут выступления и показы. Я буду прилагать максимум усилий, чтобы они были качественные. Но первое и главное ожидание от проекта — набрать такую команду детишек, с которыми мы сможем стать семьей и идти вместе вперед», — резюмировала Морозова.