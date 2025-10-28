«Вешает всем лапшу на уши»: дочь Аскольда Запашного возмутилась поведением отца, предавшего семью

Дочь Аскольда Запашного прервала молчание в личном блоге после откровений артиста о разводе. Ева Запашная возмутилась поступком отца, который «вешает лапшу на уши» общественности, пытаясь оправдаться, и назвала происходящее «цирком».

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ Аскольд Запашный, которого долгие годы все считали примерным семьянином, признался, что изменил жене с девушкой, которая родила ему ребенка. Публичное заявление дрессировщика возмутило не только общественность, но и его близких. Судя по всему, дочь артиста атаковали вопросами, и она решила прокомментировать ситуацию. Ева Запашная дала понять, что осуждает отца, который «вывалил грязь» на всю страну.

«Сегодня еще один прекрасный день, чтобы сказать, как сильно я люблю свою семью. А ребяткам, которые бегают по телеканалам и вешают всем лапшу на уши, мы пожелаем всего наилучшего. Больше я не буду давать никаких комментариев. Всем спасибо! Можно расходиться… В общем, цирк в цирке», — заявила дочь Аскольда Запашного.

Экс-супруга дрессировщика ранее также вышла на связь в соцсети и назвала бывшего «предателем на миллион». Элен Райхлин не скрывает, что тяжело переживает расставание с изменившим ей мужем.

Напомним, младший брат Эдгарда Запашного признался, что сам подал на развод с женой. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери — Ева и Эльза. По словам Аскольда Запашного, в отношениях наступил кризис, когда они стали жить в разных городах и превратились в «друзей со штампом в паспорте». Однако еще одной причиной стал роман артиста с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына Аскольда. Дрессировщик попытался оправдаться и заверил: супруга знала о внебрачном ребенке, но не принимала его.

«Элен знала о том, что есть ребенок. Когда мы с ней договаривались о том, чтобы отношения реанимировать, то ее это перестало особо напрягать. <…> Если бы она этого ребенка принимала, то может у нас лучше бы все было. А она тоже постаралась от него отгородиться», — поделился Аскольд Запашный.

