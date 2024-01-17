Веселившейся на «голой» вечеринке Ольге Орловой удалось избежать бойкота на ТВ

Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова избежала бойкота, которому подверглись ее коллеги, посетившие «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Артистка весело зажигала на мероприятии и активно публиковала видео происходящего в соцсетях.

По данным mk.ru, после общественного резонанса и последовавшей «отмены» оскандалившихся звезд Ольга спокойно вышла на работу и продолжила вести шоу «Дом 2».

«В начале января она была в отпуске, поэтому в данный момент эфиры идут без ее участия. Но она уже вернулась в Москву и вчера у нее уже стояла смена. Сегодня ее тоже ждут. Съемочный график у Оли в январе плотный. Никакого бойкота нет», - сказал источник издания.

При этом пользователи Сети выразили негодование в связи с тем, что Орловой удалось избежать наказания. Они с иронией отметили, что за всех будет «отдуваться» Филипп Киркоров.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что рэпер Николай Васильев (Vacio) обвинил Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки и заверил, что именно она занималась распространением провокационных видео с вечеринки. Адвокат певца заявил, что у них имеются доказательства.