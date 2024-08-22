Веселились под хиты рэпера с российским флагом: дочь Худякова и сын Дубцовой побывали на тусовке Моргенштерна*

17-летняя Тоня Худякова, дочь известного клипмейкера Павла Худякова, и сын Ирины Дубцовой Артем вновь появились н публике вместе. Весной этого года молодые люди сообщили, что встречаются. Они часто выкладывают фотографии из заграничных поездок. На этот раз пара побывала на концерте рэпера Моргенштерна* (признан иностранным агентом в России) в Сен-Тропе.

Ребята вместе с соотечественниками веселились на выступлении артиста, покинувшего Россию. При этом в руках у них был флаг РФ.

Тоня в очередной раз удивила своих фанатов откровенным нарядом. Он подчеркнул стройную фигуру девушки. Дочь известного клипмейкера чувствовала себя достаточно раскрепощенно и танцевала с другими участниками вечеринки.

Ранее Ирина Дубцова откровенно рассказала о романе 18-летнего сына. Она заявила, что любит Тоню как свою дочь.

*признан иноагентом на территории России